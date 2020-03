Geertruida voor het eerst in voorselectie Jong Nederland

Ook Spartaan Abdou Harroui staat op de voorlopige lijst. Deroy Duarte is er dit keer niet bij. Jong Oranje speelt op 27 maart de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Wit-Rusland. Op 31 maart spelen ze de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Jong Portugal, dat op een tweede plek in de kwalificatiepoule staat. Jong Nederland staat bovenaan in de poule.

Regiolink

Verder zijn er meerdere spelers in de voorselectie die een regiolink hebben, waaronder oud-Spartanen Rick van Drongelen en Sherel Floranus, Rotterdammer Danilo Doekhi, Capellenaar Noa Lang en Schiedammer Joshua Zirkzee, die de laatste twee competitiewedstrijden bij Bayern München in de basis stond. Ook voor Zirkzee is het voor het eerst dat hij in de voorselectie zit.