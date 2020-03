Paardenschool schrapt diploma-uitreiking vanwege coronavirus

Het paard 2Moons, naar wie de opleiding in Bleiswijk vernoemd is.

Een 'kale' diploma-uitreiking zonder handdruk en zonder zoen van de juffrouw? En de mogelijkheid dat een van de feestvierders onverhoopt een ander besmet? Petra Vlasblom, directeur van paardenopleiding 2Moons in Bleiswijk, kan het risico niet nemen, vindt ze. Vanwege het coronavirus is de diploma-uitreiking van komende zaterdag dan ook uitgesteld.

2Moons is een driejarige opleiding voor gedragstrainers van paarden. Wie alle theorie- en praktijkexamens met goed gevolg aflegt, krijgt in maart een diploma. Voor studenten die promoveren naar een hogere klas is er een certificaat. Alle successen worden feestelijk gevierd. Met hapjes, drankjes en een dansfeest met dj.

In Bleiswijk zouden zaterdag zo'n 125 mensen komen. Een deel van hen heeft Brabant als thuishaven. Dat is de provincie waar tot nu toe de meeste besmettingsgevallen zijn en waar de scherpste maatregelen tegen verspreiding van het virus zijn genomen.

Petra Vlasblom over het corona-risico: "Het is net als deelnemen aan het verkeer. Hoe verantwoordelijk jij zelf ook bent, je bent afhankelijk van de inschatting van een ander. Ik kan dat risico daarom niet nemen voor mijn studenten, hun vrienden en voor hun familie."

De diploma-uitreiking is uitgesteld tot juni. Of de lessen van de opleiding 2Moons voor het weekend van 21 maart doorgaan is nog niet bekend.