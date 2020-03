Stichting achter Sodade Festival failliet

De organisatie achter het Sodade Festival in Rotterdam is failliet. De bestuurders van de stichting Matiota in Rotterdam, die het Kaapverdische evenement drie keer organiseerden, hebben zelf het faillissement aangevraagd, meldt de curator. Voor zover hem nu bekend bedraagt de schuld iets minder dan honderdduizend euro.

De stichting kwam na de laatste editie in 2018 in de financiële problemen. De organisatie heeft nog geprobeerd om met crediteuren, zoals de Doelen, een oplossing te vinden. Dat is in een aantal gevallen nog wel gelukt. Andere schuldeisers zetten andere stappen, waarna de organisatie geen andere keus zag dan het faillissement aan te vragen.

In december hield Sodade Festival nog een editie op Kaapverdië. Volgens ingewijden was dat ook geen succes.