KNVB beslist: wedstrijden buiten Brabant gaan door, met publiek

De KNVB heeft woensdagmiddag vergaderd in Zeist en besloten dat, buiten de prof- en amateurduels in Brabant, er komend weekend gevoetbald zal worden. Ook wordt er "zo lang mogelijk met publiek gespeeld" in alle stadions.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Nederland is er al besloten dat er in de provincie Noord-Brabant niet gevoetbald wordt komend weekend. Waarschijnlijk zal dat besluit ook na dit weekend blijven gelden.

Woensdag vond in Zeist een bijeenkomst plaats met de KNVB, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en alle betaaldvoetbalorganisaties. Daar werden ook mogelijke scenario’s besproken, voor als er nog meer maatregelen nodig zijn. Welke scenario's dit zijn is nog niet bekend.

Ook interlands gaan door

Ook de interlands van Oranje blijven vooralsnog gewoon op de agenda staan. Het Nederlands elftal oefent op 26 maart in Eindhoven tegen de Verenigde Staten en drie dagen later treft Nederland Spanje in de Amsterdam Arena. Woensdag werd de voorselectie bekend gemaakt .

De KNVB legt de bal voorlopig bij de overheid en zegt die lijn strikt te volgen, benadrukt directeur Eric Gudde. "Ook in Engeland en België wordt gewoon doorgespeeld. Elke overheid neemt daar een beslissing in. Wij zijn niet deskundig, de deskundigen zitten bij de overheid, die nemen de beslissingen."

Onze regioclubs dit weekend



In de eerste divisie gaat FC Dordrecht vrijdagavond thuis spelen tegen Jong AZ. Excelsior komt maandag in actie bij Jong Ajax. In de eredivisie spelen Sparta en Feyenoord zondag tegen elkaar op Het Kasteel.

