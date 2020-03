Kunstgebit vergeten in de metro? Dit RET-depot slaat gevonden voorwerpen op

Bankpasjes, tassen, wandelstokken of zelfs kunstgebitten, keukengereedschap en hakken van vijftien centimeter hoog. Reizigers laten elk jaar duizenden spullen liggen in de Rotterdamse metro's, trams en bussen. Gelukkig keren ook steeds meer producten terug naar de rechtmatige eigenaar.

Rene van Straten werkt in het depot van de RET waar de gevonden voorwerpen worden opgeslagen. Hij laat zien wat er zoal te vinden is. "Een rollator, een skateboard... vorige week had ik zelfs een pastasnijder." Het oog van de verslaggever valt op een brander in een van de kasten. "Dat gebruikt een dakdekker om de boel aan elkaar te plakken. Of een kunstgebit... als die past raak je dat niet kwijt."

Een groot deel van de gevonden onderwerpen bestaat uit ov-chipkaarten, pinpassen en id-kaarten. "Mensen hebben meer belangstelling voor hun telefoon", zegt Van Straten. "Dan letten ze niet op hun spulletjes."

Meer spullen opgehaald

Hoewel het depot vol ligt, merkt woordvoerder Rolf Harbers van de RET wel dat steeds meer spullen weer bij de rechtmatige eigenaar terechtkomen. "Waar we een aantal jaar geleden nog op zo'n vier of vijf procent zaten, wordt inmiddels al vijftig procent van de vergeten spullen weer opgehaald, zegt Harbers. "Dus dat is fijn."

Volgens de woordvoerder komt dat onder meer doordat het tegenwoordig makkelijk online te regelen is om je spullen terug te vinden. "Dat kan op onze website bij de gevonden voorwerpen. Je krijgt nog een paar checkvragen en dan kan je je spullen afhalen als er een match is."

Van Straten vindt eigenlijk dat hij nog te weinig mensen blij maakt met hun verloren spullen. "Het moet voor het mooie eigenlijk meer dan vijftig procent zijn. Als ik mijn spulletjes kwijt ben, heb ik ze ook liever graag terug."

Wat gebeurt er met de rest?

Waar de spullen naartoe gaan die na verloop van tijd nog steeds niet zijn opgehaald, verschilt per product. "Kleding bewaren wij hier drie maanden, maar gaat daarna naar een ander station of bijvoorbeeld naar het Legers des Heils"

"De plastic pasjes worden op een gegeven moment ook gerecycled. Bij telefoons halen we de simkaarten eruit en daarna recyclen we die apparaten ook. Het geld dat we daarvoor krijgen, gaat naar het apencentrum in diergaarde Blijdorp."