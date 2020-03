Bok, stout, tripel... Bierproeven in Arminius

Er worden ongeveer vierhonderd bieren blind geproefd door een internationale vakjury, die deze morgen heel stil en geconcentreerd alle varianten langs de meetlat legt. "Het wordt door de juryleden heel serieus opgepakt. Het is geen kwestie van even lekker bierdrinken. Het bier wordt hier écht beoordeeld op kwaliteit", zegt juryvoorzitter Fedor Vogel.



Rick Kempen is zo'n jurylid. "Dit ziet eruit als een pilsener. Het is een kraakhelder bier. Als dit een witbier had moeten zijn, dan had hij troebel moeten zijn. Dan had hij nu strafpunten gekregen. Je keurt het bier dus eerst visueel", legt Kempen uit.

Babykots en nagellakremover

"Vervolgens ga je aan het bier ruiken", gaat Kempen verder. "Je kan bij bepaalde stijlen bieren bepaalde geuren verwachten. En bepaalde geuren wil je juist niet ruiken, zoals babykots en nagellakremover. Dat is een aroma dat ontstaat bij een brouwfoutje."

Het belangrijkste onderdeel is het daadwerkelijk proeven. "Dan moet je ook echt wat doorslikken. Voldoet het biertje aan de smaakverwachting, dan krijgt hij punten en maakt hij kans op een medaille."

Dronken

Het is de bedoeling dat elk jurylid ongeveer veertig bieren keurt, maar echt dronken worden ze er niet van. "We zijn professionals. We nemen kleine slokjes. Met die veertig slokjes die we nemen, hebben we nog geen twee glazen bier op. Pas als de wedstrijd gespeeld is, gaan we écht de kroeg in", voegt Kempen er nog lachend aan toe.

Dat er ook brouwerijen uit onze regio meedingen naar de prijzen is duidelijk. Maar welke dat zijn, is nog strikt geheim. Als de prijzen uitgereikt zijn, zal bekend worden welke dit waren.

Op 2 april is de prijsuitreiking per categorie in de Arminius. Wie het Beste Bier van Nederland 2020 heeft gebrouwen wordt bekend gemaakt in de Week van het Nederlandse Bier op 14 mei in De Grote Kerk Den Haag.