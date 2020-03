Sparta neemt maatregelen bij derby vanwege coronavirus

De KNVB heeft woensdagmiddag vergaderd in Zeist en besloten dat, buiten de prof- en amateurduels in Brabant, er komend weekend gevoetbald zal worden. Ook wordt er "zo lang mogelijk met publiek gespeeld" in alle stadions.

De wedstrijd Sparta - Feyenoord begint zondag om 12:15 uur en is vanaf 12:00 uur live te volgen op Radio Rijnmond. Eerder deze week blikten wij vooruit op dit speciale duel in een extra podcast. Luister hieronder, of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of via Google Podcast.



Eerder dit seizoen 2-2 in De Kuip

Sparta en Feyenoord troffen elkaar eerder dit seizoen in De Kuip in de eerste speelronde van de competitie. Het werd toen 2-2. Sparta leek dat duel te gaan winnen, maar vlak voor tijd tekende Sam Larsson namens Feyenoord voor de gelijkmaker.

Sparta staat op een elfde plaats in de competitie. De club uit Spangen ging afgelopen weekend hard onderuit in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Sparta verloor die pot met 5-1. Feyenoord wist afgelopen weekend wel te winnen van Willem II. Het werd 2-0 voor de Rotterdammers in De Kuip.