Reggery helpt jongeren door film op het rechte pad

Filmmaker Reggery Gravenbeek kent het leven op straat. Hij dealde in drugs en belandde in de gevangenis. Hij heeft dit leven achter zich gelaten en wil nu jongeren behoeden het slechte pad op te gaan.

Over zijn leven is een tijd geleden een film gemaakt genaamd De Druk. Hij wil hetzelfde doen met de jongeren in Zuidwijk. Hij wil ze koppelen aan filmprofessionals om samen een film te maken.

Vraag aan Reggery Gravenbeek of er talent in de wijk is en je krijgt een antwoord met louter argumenten. "Deze jongens zijn met minimale middelen heel creatief bezig. Ze filmen, regisseren en monteren hun eigen videoclips. Ze maken dingen waar anderen een opleiding voor moeten volgen."

"Ik wil dat achter me laten"

Een jongen waar Reggery mee wil samenwerken is Jason (17). Hij is betrokken geweest bij steekincidenten en wil zijn leven beteren. "Ik wil dat achter me laten omdat mijn ouders en familie ook in problemen raken. Het is niet leuk meer."

Het doel van Reggery met deze film is om de jongeren bewust te maken van hun talenten. "Ze hebben de kans om wat van hun leven te maken. Ik hoop dat zij daarna ook andere jongens inspireren. Als het zo door blijft gaan dan komen we er wel."



Er wordt samengewerkt met een professioneel filmproductiebedrijf, namelijk Koala Koncepts. Een premièredatum is er nog niet, maar het filmplan is al gehonoreerd door een fonds en in behandeling van een ander fonds.