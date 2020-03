Ridderkerker geweerd van cursus vanwege corona-angst: 'Dit gaat wel heel ver'

Ridderkerker Robin Opzitter werkt als fiscalist in Breda. Vanwege het coronavirus werkt hij de komende periode thuis. Voor Robin is het geen probleem om zijn cliƫnten tijdelijk vanuit het comfort van zijn eigen huis te adviseren. "Scheelt weer een half uur heen en terug." Maar de grens is wel bereikt nu hij ook wordt geweerd voor een cursus in Amsterdam. "Dit gaat allemaal wel heel erg ver", vindt de Rijsoordenaar.

Net als alle bedrijven in Brabant heeft Robins werkgever alle medewerkers verzocht om vanuit huis te werken. "We werden daar niet echt toe gedwongen. Het kantoor is ook niet gesloten", zegt Robin, "maar de oproep was wel duidelijk. En mensen die in Brabant wonen, mogen sowieso niet meer naar kantoor."

Robin heeft geen enkel symptoom dat wijst op een neusverkoudheid of griepje, laat staan op het gevreesde virus. Toch moet hij zich nu ook afmelden voor een cursus van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs in Amsterdam, waar hij zich al weken op verheugde.

"Het beleid is: als je in Brabant woont of werkt, moet je de cursus afzeggen", zegt Robin. "Dus ik moet de cursus afzeggen, terwijl ik nergens last van heb en in Ridderkerk woon. Bovendien is de cursus pas over drie weken."

"Het is een heel leuke en leerzame cursus met een dinertje en een overnachting, maar goed, het is klein leed. Het is wat het is. Ik had er zin in, maar moet me hier bij neerleggen." De Ridderkerker heeft nog geen zicht op een nieuwe cursusdatum.