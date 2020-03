Songfestival rolt gouden loper uit voor openingsceremonie in Cruise Terminal

De Cruise Terminal in Rotterdam is zondag 10 mei het toneel van de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de organisatie woensdag bekend gemaakt. Voor het liedjesfestijn wordt bovendien geen rode, maar een gouden loper uitgerold voor de terminal op de Kop van Zuid.

Tijdens het 'Red Carpet Event' worden de deelnemers, delegaties en andere gasten traditiegetrouw welkom geheten. De organisatie kiest daarbij voor een gouden, circulaire loper van grotendeels recyclebaar tapijt. Rotterdam streeft namelijk naar een zero waste en zo circulair mogelijk Songfestival.

Afval is goud

"De gouden kleur staat in Rotterdam symbool voor de waarde van afval, want in een circulaire wereld is afval goud waard. De circulaire loper laat zien, dat afval vaak een belangrijke grondstof is voor nieuwe producten", zegt de gemeente Rotterdam.

Na de openingsceremonie gaat het Rotterdamse bedrijf The Talk of The Town (TTOTT) met de loper aan de slag. Het bedrijf maakte eerder al producten uit restmateriaal van bijvoorbeeld De Hef en de Willemsbrug en gaat dat nu dus ook doen met de loper.

"Zo kunnen liefhebbers een circulair goud stukje van dit memorabele moment in huis halen. Een stukje dat letterlijk in aanraking is geweest met de artiesten, een blijvende herinnering aan het Eurovisie Songfestival én aan het feit dat afval goud waard is." Overige delen van de loper krijgen een andere bestemming of worden gerecycled.

'Spetterende opening'

De Cruise Terminal is trots dat het startsein van het liedjesfestijn vanuit deze plek gegeven gaat worden. "We gaan er een spetterende opening van maken, die onze mooie stad eer aan doet", zegt Jelmar van der Wel van de Cruise Terminal Rotterdam. De aankomst van de artiesten is zondag 10 mei live te zien op het internationale YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival.