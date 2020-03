Moses Roffa relativeert corona-ophef: 'Rutte is gewoon een pannenkoek'

Op de kade, aan het einde van de Sluisjesdijk in Rotterdam, schreeuwt Moses Roffa (echte naam: Roy Romeijn) het Rotterdamse volk toe. Hij is een noeste havenarbeider die zijn volgers op Instagram trakteert op zelfverzonnen verhalen en gedichten. "Rotterdam, allemaal je klauwen in je mouwen houwen", is zijn laatste pareltje.