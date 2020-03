Eerste doek Aelbert Cuyp arriveert in Dordrechts Museum

Het eerste Aelbert Cuyp-schilderij in bruikleen is gearriveerd in het Dordrechts Museum.

Het eerste bruikleen voor de grote Aelbert Cuyp-tentoonstelling, die dit najaar in het Dordrechts Museum gehouden wordt, is woensdagmiddag al in Dordt aangekomen. De vroege komst was nodig, omdat het schilderij gerestaureerd moet worden. Eigenaar van het doek met de titel "Rivierlandschap met koeien en herders" is de Graaf van Harrowby. Na de tentoonstelling gaat het in oude luister herstelde schilderij weer terug naar zijn landhuis in Engeland.