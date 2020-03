Schiedammertjes: "Dan bouwen we gewoon een McDonalds op Mars"

"Het project is bedoeld om jongeren bewust te maken van de kwetsbaarheid van de aarde. In de nagebouwde raket waan je je in een echt ruimteschip. Een Virtual Reality-bril maakt het tot een levensechte ervaring", vertelt Candy Gerritsen die host is aan boord. "André Kuipers legt alles uit en de kinderen zien vanuit de ruimte regenwouden maar ook Nederland. Ze vliegen daarnaast naar de Maan en naar het ruimtestation ISS".

Fonds Schiedam Vlaardingen

Het internationale ruimtespektakel is naar de Waterweg gehaald door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen. Scholen konden zich opgeven om mee te doen. Volgens ruimte-stewardess Candy Gerritsen is het gevaarte ook bij de NASA in de VS geweest en hebben alle nog levende astronauten een virtueel tochtje gemaakt.

McDonalds

De kinderen van basisschool Ababil uit Schiedam Nieuwland genoten zichtbaar en hoorbaar. "Indrukwekkend, nog nooit zoiets moois gezien, de maan, sterren. We zijn allemaal hetzelfde en leven op dezelfde planeet. We moeten geen ruzie maken eigenlijk", klonk het de bij mini-astronauten. Of een reis naar Mars iets is waar ze naar uitkijken? "Dat lijkt me best leuk ja. Nee, een McDonalds is er niet maar dan bouwen we die toch gewoon. Waarom niet?"