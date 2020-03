Ruzie over historische collectie Van Nellefabriek: 'Doodzonde dat het staat te verstoffen'

Honderden historische objecten van de vroegere tabaks- en koffiefabrikant Van Nelle staan te verstoffen in een donkere kelder in Rotterdam-Overschie. Ze zijn uit nood onderbracht bij een bestuurslid van Stichting Werelderfgoed Van Nellefabriek, nadat onenigheid is ontstaan tussen de stichting en de directie van de Van Nellefabriek.

Het gaat om objecten als oud reclamemateriaal van Van Nelle, koffieblikken, bekers, foto's, schilderijen, meubilair en lichtbakken. De meeste spullen zijn aan de stichting geschonken door oud-werknemers van de fabriek of door hun nabestaanden. De stichting was van plan met de spullen een permanente tentoonstelling in te richten in de Van Nellefabriek, maar de stichting zou de toegang tot de fabriek zijn ontzegd.

Volgens bestuurslid Leonard Kooy, kleinzoon van een oud-directeur van Van Nelle, zijn de problemen ontstaan toen de fabriek in 2018 werd verkocht aan een Belgische projectontwikkelaar.

"De nieuwe eigenaar wil waarschijnlijk geen gedoe met toeristische bezoekers in zijn UNESCO-werelderfgoed. Terwijl UNESCO juist als voorwaarde stelde dat er een bezoekerscentrum kwam."

Doodzonde

Volgens Booy kreeg zijn stichting van de vorige eigenaar en de gemeente de opdracht om een bezoekerscentrum te ontwikkelen, met exposities en educatie. "We hebben van de gemeente destijds een startsubsidie gekregen van 5000 euro en er vervolgens nog veel eigen geld in gestoken, dat verdiend werd met betaalde rondleidingen door de fabriek."

"Ik denk dat de gemeente heeft toegegeven aan de wensen van de nieuwe eigenaar, die natuurlijk miljoenen in die fabriek heeft gestoken. Maar het is doodzonde dat deze collectie nu in een kelder staat te verstoffen. Dit is onderdeel van de geschiedenis van Rotterdam", zegt Booy. Hij voegt er wel aan toe dat de objecten goed zijn verpakt en geregistreerd. "Mensen hoeven zich wat dat betreft geen zorgen te maken."



Conflict

Eigenaar Virgata erkent dat er een conflict is met Leonard Kooy, maar zegt dat Kooy zelf de samenwerking heeft opgezegd. Hij zou het niet eens zijn geweest met de verhuur van zijn opslagruimte in de voormalige tabaksfabriek. "Daarop hebben wij als eigenaar hem meegedeeld dat, in afwezigheid van een overeenkomst tussen zijn stichting en ons, de stichting geen verdere activiteit mocht ontplooien in de Van Nellefabriek", stelt de directie van Virgata in een schriftelijke reactie.

Volgens de directie kan het publiek op de tweede etage van de fabriek nog altijd een tentoonstelling bezoeken over de geschiedenis van het gebouw, waarmee aan de voorwaarde van UNESCO zou worden voldaan. Ook ligt er een plan om het aantal publieksfaciliteiten op het terrein uit te breiden. De Van Nellefabriek wordt verder vooral gebruikt als congrescentrum en bedrijfsverzamelgebouw.