Filiaalmanager Jumbo Rotterdam helpt winkeldieven op het juiste pad

Winkeldieven die voor het eerst toeslaan helpen in plaats van de politie achter ze aan sturen. De filiaalmanager van supermarkt Jumbo aan de Schiedamseweg in Delfshaven stuurt boeven niet de cel in, maar biedt ze een hulpverleningstraject aan. "En het werkt fantastisch."

Dirck Slabbekoorn, filiaalmanager en bedenker van dit plan, werkt al jaren als manager bij supermarkten en wordt heel vaak met winkeldiefstal geconfronteerd. "Hoe vaak verschilt per winkel en per periode", zegt hij. "Soms elke dag en soms zelfs meerdere malen per dag."

Geweldsmisdrijf

Tien jaar geleden werd Slabbekoorn slachtoffer van een geweldsmisdrijf. "Het was een winkeldief die niet meewerkte en me tegen het hoofd sloeg", zegt de supermarktmanager. "In de periode daarna ben ik me bewust geworden van de maatschappelijke problemen en mijn rol daarin." Slabbekoorn kwam in contact met de winkeldief die hem tegen de vlakte had geslagen. "Ik kwam steeds meer te weten van de mens achter de dief."

In deze nieuwe pilot hoopt de filiaalmanager in samenwerking met andere partijen hulp te bieden aan winkeldieven zodat ze ander gedrag gaan vertonen en diefstal niet meer nodig hebben. "We bundelen de kracht van de burger, gemeente, ondernemer, justitie en politie." Vanuit dit project vindt men dat een burger te allen tijde ondersteuning nodig heeft en verdient.

Geen boetes

In de praktijk betekent dit dat de politie wordt gebeld als een winkeldief wordt gepakt. "Blijkt het de eerste keer te zijn, dan komt de politie niet naar de winkel. Dan vervallen ook boetes en strafvervolging en komen ze in aanmerking voor een hulpverleningstraject van de gemeente Rotterdam, vanuit de wijkondersteuningsteams."

Slabbekoorn vervolgt: "Daarmee zeggen we: winkeldiefstal is niet goed, maar als mens ben je te kostbaar om de gevolgen van het reguliere proces te ondergaan." Normaal krijgt een dief namelijk een boete van 181 euro van de winkelier en een boete van 170 euro vanuit justitie. "Dat betekent dat iemand met een toch al smalle beurs meteen omvalt."

De hulp die geboden wordt, hangt af van de persoon. De één heeft problemen op het gebied van huisvesting of financiële problemen, de ander heeft vooral psychische problemen. Alle hulp is voorhanden en er is geen leeftijdsgrens verbonden aan dit project.

Droom

De filiaalmanager is tevreden met de resultaten in de eerste maanden. "Je bent veel meer bezig met het in verbinding komen met elkaar in plaats van als boze meneer de diefstal oplossen. Er zijn zelfs mooie contacten ontstaan doordat je de mens achter de dief leert kennen. Zo kun je een warme relatie krijgen met iemand die je op een nare manier hebt leren kennen."



Of het project een vervolg krijgt bij andere supermarkten. "Ik zeg niet dat het moet in andere supermarkten, maar ik droom er zeker van. Het is zo waardevol."