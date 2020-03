Het weer van vandaag: Stevige wind

Vandaag zijn er perioden met zon, in de loop van de middag valt er vanuit het westen een regen- of hagelbui met windstoten. Het wordt 10 graden. Er staat een vrij krachtige en langs de kust krachtige westen- tot zuidwestenwind, windkracht 5 of 6.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en bestaat er kans op een regenbui. De westenwind waait vrij krachtig en langs de kust hard, windkracht 5 tot 7.

Morgen is het wisselend bewolkt en trekken enkele buien over de regio. In de middag wordt het droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 9 graden en er staat een vrij krachtige en aan zee harde naar noordwest ruimende wind. In de loop van de dag neemt de wind af tot matig en aan zee tot (vrij) krachtig.



Vooruitzichten

In het weekend wolkenvelden met af en toe zon en op zaterdag nog kans op een lichte bui. Begin volgende week zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In de middag wordt het 10 tot 13 graden. In de nacht naar zaterdag ligt de temperatuur in het oosten van de regio rond het vriespunt.