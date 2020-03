'Dit zijn écht de vinger en tong van gebroeders De Witt'

De tong en de vinger die al jaren in handen zijn van het Haags Historisch Museum, zijn écht van de Dordtse politicus Cornelis de Witt. Dat stellen de makers van het televisieprogramma Historisch Bewijs van AVROTROS. Voor het programma werd het graf van de moeder van Johan en Cornelis de Witt in de Grote Kerk van Dordrecht geopend voor dna-onderzoek.

Nadat de twee broers door een wilde menigte werden gelyncht in 1672, ontstond er een handel in lichaamsdelen van de twee broers. Zo werden alle vingers en tongen van beide broers afgesneden.

Een team van experts van het Rijksmuseum heeft nu materiaalonderzoek gedaan en is de archieven ingedoken. Zo kon worden teruggevonden wie de vinger en de tong in de afgelopen eeuwen in bezit heeft gehad.

Het definitieve bewijs had moeten komen uit dna-onderzoek. Er is geprobeerd om materiaal te vergelijken met dna-sporen, afkomstig uit het graf van de moeder van Johan en Cornelis de Witt. Burgemeester Kolff gaf persoonlijk toestemming om het graf te openen voor het onderzoek.



Geen dna-match

Met materiaal van de vinger en de tong zijn wetenschappers er niet in geslaagd om een dna-profiel van de broers op te stellen. Wel kon worden vastgesteld dat de vinger met geweld van het lichaam is gehaald en van een man tussen de 40 en 50 was in het jaar 1672. Cornelis de Witt was 49 toen hij werd vermoord en verminkt.

"Op basis hiervan stellen wij vast dat dit vinger van Cornelis de Witt moet zijn geweest", zegt Martine Gosselink, een van de onderzoekers.

Lex van Tilborg van het Haags Historisch Museum is wat meer terughoudend. "Het is nu toch weer een stuk zekerder dat die tong en vinger inderdaad van Johan en Cornelis de Witt zijn en daar zijn wij als Haags Historisch Museum natuurlijk erg blij mee."

Gebroeders De Witt

Johan de Witt was de belangrijkste politicus in Nederland in 1672, het rampjaar. Toen onder meer Engeland en Frankrijk ons land binnenvielen werden hij en zijn broer Cornelis daarvoor verantwoordelijk gehouden.

De betrokkenheid van Willem III bij de lynchpartij is nooit bewezen, maar het wordt wel aangenomen dat hij achter de volksoproer zit. Na de dood van Willem II had Johan de Witt vast laten leggen dat er nooit meer een Oranje Stadhouder zou worden in Holland.

Cornelis de Witt werd in 1672 eerst beschuldigd van het beramen van een moordaanslag op Willem III. Cornelis werd verbannen. Omdat de geruchten gingen dat de twee broers waren ontsnapt, ontstond er een menigte voor de Gevangenenpoort. Toen de cavalerie, die de gevangenis bewaakte, werd weggeroepen, bestormde de menigte de poort. Cornelis en Johan, die bij zijn broer op bezoek was, werden naar buiten gesleept, vermoord en verminkt.

Historisch Bewijs

Het programma Historisch Bewijs zoekt het antwoord op geschiedenisvraagstukken. Zo werd eerder ook gekeken welke boekenkist precies gebruikt werd voor de ontsnapping van Hugo de Groot vanuit Slot Loevestein naar Gorinchem. Er zijn drie boekenkisten die mogelijk voor deze ontsnapping gebruikt zouden zijn. In de uitzending werden twee van de drie kisten uitgesloten.