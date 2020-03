Politieke crisis in Krimpen duurt voort; coalitiegesprekken mislukt

Het is informateur Tjerk Bruinsma niet gelukt om een einde aan de politieke crisis in Krimpen aan den IJssel. De oud-burgemeester van Leerdam en Vlaardingen is met de betrokken partijen gaan praten over een nieuwe coalitie, maar het vertrouwen in elkaar ontbreekt. Hij geeft de formatieopdracht nu terug aan de gemeenteraad.

De crisis ontstond eind vorig jaar toen Leefbaar Krimpen en de Stem van Krimpen het vertrouwen in de coalitie hadden opgezegd. De twee partijen, goed voor 8 van de 11 zetels van de coalitie, waren boos dat een jongerencentrum al was verkocht, zonder dat de raad daarvan op de hoogte was gebracht.

Het conflict ging vooral tussen de lokale partijen Stem van Krimpen en Leefbaar aan de ene kant en VVD en het CDA aan de andere kant.



Bruinsma stelde voor om een nieuwe coalitie te vormen met SGP, CDA, Christenunie en opnieuw VVD en Stem voor Krimpen. Maar de lucht tussen Stem voor Krimpen en de VVD is nog steeds niet geklaard, zo bleek eerder deze week. "De fracties hebben nog steeds onvoldoende vertrouwen in elkaar", schrijft Bruinsma. "Dat vertrouwen is noodzakelijk om een goede, constructieve start met elkaar te maken."