'Schrappen operaties vooral vanwege besparen materialen'

Donderdag werd duidelijk dat er een patiënt met het coronavirus is opgenomen in het ziekenhuis. "Maar dat staat volledig los van ons besluit", zegt Tasche.

"We willen vooral onze spullen gebruiken voor écht zieke patiënten en onze medewerkers", legt de bestuursvoorzitter uit. "Door deze maatregel kunnen we spullen sparen, waar schaarste in dreigt te komen."

Niet alle operaties worden afgezegd, maar wel de operaties waarvan het ziekenhuis het idee heeft dat ze niet per se nodig zijn. "Ja, het is een drastische maatregel, maar de veiligheid van onze patiënten en personeel gaat voor."

Ook mag er voortaan nog maar één bezoeker bij een patiënt komen. "We hebben overwogen om alle bezoeken te verbieden, maar dat hebben we niet gedaan", aldus Tasche. "Maar ik kan niet uitsluiten dat onze maatregelen in de toekomst nog rigoureuzer gaan worden."