Steekpartijen door minderjarigen in Rijnmond verdubbeld

Het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten in Rotterdam en omgeving is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die de NOS bij de politie heeft opgevraagd. Aan Rijnmond zijn die cijfers door de politie bevestigd.

In 2019 waren er 36 steekincidenten onder minderjarigen in het gebied van de Politie Eenheid Rotterdam. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in 2018, toen er sprake was van 19 steekpartijen met minderjarigen.

Het aantal kan nog hoger zijn, laat de politie weten. "Er zijn namelijk ook zaken waarbij twee daders gestoken hebben."

In meerdere steden is onderzoek gedaan naar het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten. Rotterdam is de eerste stad die deze cijfers op een rij zet.

"Er is gekeken of de incidenten daadwerkelijk steekincidenten waren, naar de leeftijd van de stekende verdachte en of het steekvoorwerp een mes betrof", vertelt een woordvoerder.

Er zijn geen cijfers van vóór 2018. Daardoor valt niet vast te stellen of er sprake is van een stijgende trend of dat het aantal in 2018 een tijdelijke daling was.