Ook Rotterdams Philharmonisch niet naar VS

De knoop werd woensdagmiddag doorgehakt. "We hebben gekozen voor de gezondheid van de medewerkers en de rust bij hun families", legt directeur George Wiegel uit.

"De afgelopen weken hebben we voortdurend overleg gehad. Uiteraard stond de gezondheid van de musici centraal," vervolgt Wiegel. "Daarnaast was het ook duidelijk dat zalen in Amerika gingen sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan."

Opluchting

"We vinden het jammer, maar aan de andere kant is het ook een opluchting", weet Wiegel. "Iedereen kan nu bij de familie blijven in deze tijden. Muzikaal is het een teleurstelling. Het is immers dit jaar vijftig jaar geleden dat het philharmonisch voor het eerst in de VS optrad. Dat momentum verliezen we, maar het is een kleine prijs voor de veiligheid van onze musici."

De financiële gevolgen zijn onduidelijk, zegt de RPhO-directeur. "Dat moeten we nog bekijken. De komende dagen gaan we dat uitzoeken."

Het vertrek stond voor vrijdagmorgen gepland.

Het RPhO zou zaterdag voor het eerst optreden in Greenvale, New York. De trip zou op donderdag 26 maart worden afgesloten in Santa Barbara in Californië. In totaal zou het orkest negen concerten geven.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zou een deel van de reis meemaken. Hij zou zondag met een handelsdelegatie aansluiten. Die reis gaat vermoedelijk evenmin door.