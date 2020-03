Onderzoeksraad: Meer maatregelen om olielekkages en gevolgen in haven te voorkomen

Het rapport over de lekkage.

De Bow Jubail in de Rotterdamse haven.

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond moeten meer maatregelen nemen om olielekkages in de Rotterdamse haven en de gevolgen te voorkomen. Dat adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na de lekkage van de Bow Jubail in 2018. Volgens het onderzoek waren de drie instanties onvoldoende voorbereid op een lekkage van 217 ton stookolie.

Het schip knalde door een stuurfout van de kapitein tegen de steiger in de Derde Petroleumhaven. De Bow Jubail sloeg lek, waarna de stookolie in het water stroomde. Het schip had enkelwandige tanks.



De raad beveelt aan om schepen met enkelwandige tanks beter te begeleiden als deze in de Rotterdamse haven komen. Ook moeten die schepen op specifieke plaatsen aan de steiger komen te liggen. Ook moet de haven het voortouw nemen om de internationale veiligheidseisen voor schepen met enkelwandige tanks aan te scherpen. Tot slot moet de minister van Infrastructuur en Waterstaat proberen het afschaffen van dat soort schepen internationaal op de kaart te zetten.

Ingrijpende gevolgen

De aanvaring in 2018 maakt volgens de onderzoeksraad duidelijk dat een grootschalige lekkage ingrijpende gevolgen heeft. De oliebestrijding kwam weliswaar snel op gang, maar toch leidde de uitstroom tot milieuschade.

De onderzoeksraad concludeert dat er geen rekening werd gehouden dat de olie zou vermengen met water, waardoor het zo in de diepere waterlagen terecht kwam. De specifieke samenstelling van de olie uit het schip en de snelheid van de uitstroom zorgden er voor dat de olie zich verder onder het wateroppervlak kon verspreiden.

Geen grip

Volgens de onderzoeksraad ontbrak essentiële informatie, waardoor oliebestrijders geen grip hadden op de uitstroom. "De olie raakte letterlijk uit zicht", schrijft de raad.

Voor het ruimen van de olie was te weinig materieel beschikbaar. Het inzetten van de extra capaciteit van Rijkswaterstaat kostte veel tijd.

Hoewel er volgens de onderzoeksraad al stappen zijn gezet, moet de samenwerking tussen alle partijen beter op papier worden gezet. Ook moeten het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geregeld oefenen voor dit soort calamiteiten.

Als gevolg van de olielekkage raakten tal van vogels besmeurd. Honderden overleden, nog meer vogels moesten worden schoongemaakt. Ook moest de olie van kades, steigers en schepen worden verwijderd.

Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Rotterdam zegt de conclusies en aanbevelingen van de onderzoeksraad serieus te nemen en aan verbeteringen te blijven werken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen zegt de aanbevelingen te bestuderen. Binnen zes maanden komt ze met een uitgebreide reactie.

Het Havenbedrijf, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen donderdag niet een mondelinge reactie geven.