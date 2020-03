Klei als middel tegen blauwalg in de Kralingse Plas

Het ziet eruit als een soort palingfuik in de Kralingse Plas. Maar het is het nieuwste middel tegen blauwalg. In de koker zit een stofje: Phoslock en dat zou misschien wel eens het wondermiddel moeten zijn dat de Kralingse Plas eindelijk verlost van de ziekmakende bacterie.

Birgitte Moratis wijst op de kokers in het water. "Er zit een kleiachtig materiaal in", legt ze uit. "En daar zit de stof lantaaan in. Dat heeft de eigenschap op fosfaat aan zich te binden, de voedingsstof voor blauwalg. Als je dat weghaalt heb je ook minder blauwalg."

Voorlopig is er sprake van een test. Alleen het water dat door de koker stroomt wordt blootgesteld aan het lantaan. Moratis: "Maar dat zorgt er wel voor dat we heel goed kunnen onderzoeken wat nu de effecten zijn."

In het verleden zijn al maatregelen als waterstofperoxide uitgeprobeerd als middel tegen blauwalg. Waarom zou dit middel dan wel moeten werken? "Het is gewoon afwachten", gaat Moratis verder. "Het blijft natuur. Maar een middel dat op de ene plek goed werkt, haalt op de andere plek niets uit. Maar als dit onderzoek goede resultaten vertoont, dan zou het een middel moeten zijn om in te zetten.