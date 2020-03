AidaMar in Rotterdam, geen coronadreiging aan boord

Het Duitse gezin was aan boord van het schip toen er in Zeebrugge onduidelijkheid ontstond over de gezondheidssituatie. Duidelijk werd dat een van de familieleden voor de reis in contact was geweest met iemand in Duitsland die besmet is met het coronavirus.

Het gezin werd vervolgens geïsoleerd van de andere passagiers. Omdat uit onderzoek is gebleken dat de familieleden geen symptomen hebben die wijzen op het virus, kan iedereen weer van boord of aan boord gaan, aldus de woordvoerder.

De Duitsers zijn donderdagmorgen van boord gegaan en naar huis vertrokken. Voor hen was het vakantiegevoel een beetje voorbij, zei een woordvoerder van het Havenbedrijf.