Eerste coronabesmetting in Dordrecht

Een patiënt van het Albert Schweitzer Ziekenhuis is positief getest op het coronavirus. Dat heeft het Ziekenhuis in Dordrecht donderdagmiddag aan Rijnmond bevestigd. Het gaat om een vrouw, geboren in 1945.

Het gaat om het eerste geval van corona in Dordrecht. De patiënt werd een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis met verschijnselen die zouden kunnen wijzen op een besmetting. Uit de test blijkt dat de patiënt inderdaad besmet is.

Er wordt nu onderzocht met wie deze patiënt allemaal in contact is geweest. Hoe hij of zij besmet is geraakt is niet bekend.

De patiënt ligt op een speciale isolatiekamer in het ziekenhuis. De besmettingen heeft geen gevolgen voor de dagelijkse gang van werken in het Albert Schweitzer Ziekenhuis.