Truckrun Voorne-Putten ook geschrapt

De organisatie van de Truckrun over Voorne-Putten en Rozenburg heeft besloten om het evenement, dat op 4 april zou worden gehouden, te schrappen. De organisatie doet dit uit voorzorg om te voorkomen dat de kwetsbare deelnemers, kinderen en volwassenen met een beperking, mogelijk in contact komen met mensen die het coronavirus dragen.

"Het is geen gemakkelijk besluit geweest", zegt een woordvoerder. "Maar we denken dat het voor de deelnemers het beste is. Daarnaast is het zo dat de chauffeurs met wie ze rijden overal in het land en er buiten komen. Je wilt voorkomen dat op die manier mogelijk het virus wordt doorgegeven."

De organisatie is al op zoek naar een nieuwe datum, ergens in het najaar.

De truckrun werd al eerder met tegenslag geconfronteerd. Over een deel van Voorne mocht niet meer worden gereden in verband met de uitstoot van PFAS. Ook mogen nog maar maximaal honderd voertuigen meedoen. Dat waren er ooit bijna tweehonderd.

De truckrun is nu in twee delen geknipt met twee keer tachtig voertuigen.