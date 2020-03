Directeur Marathon Rotterdam: 'Zuur besluit, maar veiligheid en gezondheid staan voorop'

De organisatie maakte donderdagmiddag bekend dat het evenement wordt verplaatst naar een datum later dit jaar vanwege het coronavirus. De marathon stond eigenlijk op zondag 5 april op het programma.



"Iedereen had zich enorm verheugd op alle zaken die de Rotterdam Marathon kenmerkt. Feest in de stad, veel mensen, veel deelnemers. Maar uiteindelijk hebben we de gezondheid van de lopers, vrijwilligers en toeschouwers hoog in het vaandel staan. We hebben de laatste ontwikkelingen nauw gevolgd. We achten het niet verantwoord, gezien de laatste ontwikkelingen en de huidige situatie rondom het coronavirus, om dit mooie evenement te laten plaatsvinden op 5 april."

Kadiks benadrukt dat het om het uitstellen van het evenement gaat. "Het zal geen easy ride zijn, maar we gaan zeker aan de slag om een geschikte datum later in het jaar te vinden."

Met nog 24 dagen tot de eigenlijke datum van de marathon, was er al veel werk verzet. "Tuurlijk, de trein reed al op volle toeren. We hebben vanmorgen bij elkaar gezeten in een kernteam en toen het besluit genomen om het af te gelasten. Wat dat betreft is het zuur en is het voor iedereen een enorme tegenvaller. Maar veiligheid en gezondheid staan voorop."