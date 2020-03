Corona-maatregelen: evenementen met meer dan 100 personen in hele land afgelast, blijf bij verkoudheid, koorts of verkoudheid thuis

Evenementen met meer dan honderd mensen worden in heel Nederland afgelast. Dat maakte zorgminister Bruins donderdagmiddag bekend in een persconferentie met premier Rutte en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Verder worden de aangescherpte maatregelen voor Noord-Brabant uitgebreid naar het hele land. Dat betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en het beste bijvoorbeeld het uitgaansleven kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt.

Premier Rutte ziet nog geen reden om scholen te sluiten. Wel adviseert hij het bezoek aan ouderen te beperken.

Het kabinet voerde eerder vandaag crisisoverleg op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De persconferentie van Rutte volgde op dat crisisoverleg.

De bewindslieden wilden voorafgaand aan het overleg weinig kwijt. Minister Bruins wilde alleen zeggen dat de ontwikkelingen erg snel gaan en dat dat aanleiding is voor het overleg.

Na het vorige crisisoverleg werden de aangescherpte maatregelen voor Noord-Brabant afgekondigd, omdat in die provincie bij een aantal besmettingen niet duidelijk de bron achterhaald kon worden.

111 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldde donderdag 111 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland. Daarmee komt het instituut op een totaal aantal patiënten op 614. Het aantal doden is gelijk gebleven en blijft dus staan op 5.

Vanavond debatteert de Tweede Kamer met Rutte en de ministers Bruins (Medische Zorg) en Grapperhaus (Justitie) over de aanpak van het coronavirus.