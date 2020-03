Meer bedden met beademingsapparatuur in Maasstad Ziekenhuis wegens coronavirus

Het ziekenhuis doet dit in overleg met onder meer ziekenhuizen in Noord-Italië en Noord-Brabant. Die geven aan dat de behoefte aan bedden met beademingsmogelijkheden op de Intensive Care toe zal nemen bij verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland. Door de capaciteit van de IC te vergroten, kan aan die vraag worden voldaan.

“Omdat we de capaciteit van onze IC van 21 bedden vergroten naar 26 bedden moeten we de geplande zorg zoals poliklinische afspraken en operaties afschalen waar dat kan. Daarmee maken we niet alleen medewerkers vrij voor de acute zorg voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus, maar besparen we ook op de steeds schaarser wordende beschermingsmaterialen”, legt voorzitter van de Raad van Bestuur Peter Langenbach uit.

Het Maasstad Ziekenhuis denkt op deze manier ook goed in te kunnen spelen op het toenemende ziekteverzuim onder de medewerkers door het virus. Langenbach: “Als de zorg op de poliklinieken en de operatiekamers minder wordt, zijn er meer medewerkers vrij voor de acute zorg. Zo voorkomen we dat de werkdruk in het ziekenhuis onacceptabel hoog wordt. Onze patiënten worden hierover geïnformeerd en we hopen op hun begrip."