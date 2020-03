Bewoonster ziet in China dat er wordt ingebroken

De schrik van haar leven krijgt een Capelse als ze via haar smartphone ontdekt dat in haar huis wordt ingebroken. Ze belt meteen de politie. Zelf er snel naar toegaan lukt niet, want ze zit in China.

De inbraak is op 16 januari aan de Difoehof in Capelle aan den IJssel om ongeveer 5.30 uur. In China is het dan rond 12.30 uur. De bewoonster ziet dat twee mannen in haar woning zijn.

Aanvankelijk schrikt het duo van de camera, maar dat weerhoudt hen niet om het hele huis te doorzoeken en er met kostbare sieraden en horloges vandoor te gaan.

