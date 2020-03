Zanger Hessel over schrappen concert in Ahoy: 'Alsof ik in elkaar geslagen ben door Badr Hari'

Hessel: 'Alsof ik in elkaar geslagen ben door Mike Tyson of Badr Hari"

Hij is er helemaal kapot van. "Het voelt alsof ik in elkaar geslagen ben door Mike Tyson of Badr Hari." Net voordat hij weer op het grote podium van Ahoy zou staan, is het optreden van Hessel en zijn dochter Tess geannuleerd. Oorzaak: het coronavirus.

Hessel, de zingende kroegbaas van Terschelling, kwam begin jaren negentig ook al eens naar Rotterdam Ahoy en gaf toen twee concerten. Het komende optreden, zaterdag 14 maart, zou zijn laatste grote show worden. Samen met zijn dochter Tess.

Maar het kabinet verbood donderdagmiddag alle grote evenementen. Bijeenkomsten met meer dan honderd personen? No wayt! En zo ging ook het concert waar Hessel zich al dik anderhalf jaar op verheugde voorlopig in rook op.

Eigenlijk is de bekendste barman van de Wadden te teleurgesteld om aan de telefoon te komen. Maar vooruit dan, in het programma van Reint-Jan Potze geeft hij toch een reactie.

Had je dit zien aankomen?

"Nee, afgelopen week voelden we natuurlijk wel dat we de verkeerde kant op gingen. En dat mensen bang werden om te komen. Dus we dachten: er haakt een x-aantal af van de mensen die een kaartje hebben. Vanaf maandag kwam dat in een soort stroomversnelling, leek het wel. Toen mochten opeens zorgmedewerkers niet meer naar dit soort evenementen. Toen kreeg ik wel het idee van: dit gaat niet de goede kant op. We hadden nog zo'n tweehonderd zitplaatsen over. Normaal gesproken zie je dan dat die vlak voor het concert nog verkocht worden. Maar nu zag je het omgekeerde door al het gesodemieter."

Hoe is het vanmiddag gegaan? Het kabinet maakte allerlei maatregelen bekend. Zaten jullie te kijken?

"Ja, op de hotelkamer in Rotterdam. En dan denk je: het zal toch niet zo zijn dat we 48 uur van te voren de eindstreep niet halen? Ik voel me echt helemaal naar de Filistijnen."

Kun je begrijpen dat deze maatregel is genomen?

"Ja, wie ben ik? Ik ben viroloog en ik ben geen pandemie-deskundige. We worden hier geconfronteerd met een situatie die ik in mijn 64-jarig bestaan nog nooit heb meegemaakt. Dus hoe moet ik daar nou iets van vinden? Als mensen zich kwetsbaar voelen en niet durven te komen; wie ben ik dan om dat te bagatelliseren? Het is dan oprecht als mensen zeggen: ik durf het niet aan. Maar je moet ook even naar ons kijken. Wij hebben ons bijna twee jaar lang het snot voor de ogen gewerkt om deze show in elkaar te zetten. En dan, op het moment suprême, wordt het afgeblazen."

Wat nu?

"Ik heb geen idee. We zitten nu in een soort vacuüm. We gaan overleggen met Ahoy over de situatie en morgen weer terug naar Terschelling. En dan gaan we nadenken over hoe nu verder. Ik kan daar nu nog geen zinnig woord over zeggen."

We willen je nog wel een keer zien spelen in Ahoy...

"Ja, dat zou mooi zijn. Maar we zijn in een situatie beland die zo bizar is en zo uniek dat ik er even niet op kan anticiperen."