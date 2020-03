Sieraden gestolen van bejaarde vrouw via babbeltruc

Een man en een vrouw, komen in het kielzog van de bewoonster op 28 december 2019 rond 16.00 uur het flatgebouw aan de Sint Helenabaai in Capelle aan den IJssel binnen. Alleen de man gaat met de vrouw in de lift mee naar boven. Hij vertelt dat hij bezig is met waterleiding in het lege appartement naast haar woning.

Als hij korte tijd later bij het slachtoffer aanbelt, laat ze de man nietsvermoedend binnen. Als de man even wegmoet komt hij een paar minuten later terug met een vrouw.

Hij vraagt aan de bejaarde vrouw een apparaatje onder de kraan te houden om het water te checken. De man gaat met haar mee de badkamer in. Op dat moment rooft zijn handlangster juwelen uit een sieradendoosje in de slaapkamer.

Dat ontdekt de bewoonster als het duo is vertrokken. De man heeft kort haar en draagt een spijkerbroek met gaten.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.