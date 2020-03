Erasmus Universiteit schrapt colleges en tentamens

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit heeft alle grote hoorcolleges en tentamens geschrapt. Dit als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus, waarin bijeenkomsten met meer dan honderd mensen worden ontraden. Over de andere vormen van onderwijs volgt vermoedelijk donderdagavond meer nieuws, aldus een woordvoerder.

"Alle grote bijeenkomsten met honderd mensen hebben we geschrapt. De hoorcolleges en tentamens gaan niet door. We hebben natuurlijk ook kleinere vormen van onderwijs. Daar moet nog een besluit over worden genomen", zegt de woordvoerder.