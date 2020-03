Rotterdamse Markthal blijft open

Rinus Griep: We blijven gewoon open

De Markthal in Rotterdam blijft, ondanks de dreiging van het coronavirus, open voor publiek. Wel is de toeristische trekpleister minder actief op social media.

"Normaal gesproken is ons beleid erop gericht zoveel mogelijk mensen te trekken", zegt Rinus Griep van de Markthal. "Daar zijn we nu gematigder in."

Griep merkt wel dat er minder bezoekers zijn. "Vooral Aziatische toeristen blijven weg."

Maar bang dat iedereen de Markthal mijdt, is hij niet. "Er zit hier ook een grote supermarkt. Je ziet dat die gewoon publiek blijft trekken."