Drie tips van Rob Geus om coronabesmetting tegen te gaan

Het coronavirus houdt de wereld en de regio in een houdgreep. Donderdag zijn verregaande maatregelen genomen door het Kabinet in Den Haag. Maar wat kun je zelf doen om besmetting tegen te gaan? Hygiƫnespecialist Rob Geus deelt zijn beste tips.

Tip 1 - Was je handen grondig en vaak

Begin met het natmaken van de handen. De zeep heeft hierdoor meer effect. Na grondig inzepen spoel je af. Het beste is om met papier af te drogen volgens Rob, al weet hij dat dat niet altijd voorradig is. "Houd er rekening mee dat je een handdoek veel vaker verschoont dan normaal."



Tip 2 - Ellebogenwerk

Deurklinken bij het toilet zijn bronnen van besmetting. Niet aanraken met de handen is het devies en daar heeft Rob een manier voor. "Met de elleboog doen we de deur open en lopen we met schone handen naar buiten."



Tip 3 - De sleutel naar de oplossing

Wees creatief met het aanraken van knopjes en toetsten in de openbare ruimte. Denk aan de lift of pinapparaat. Met een sleutel kom je niet direct in contact met de knopjes. "Ik gebruik de sleutel om te pinnen."