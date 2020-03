Glazen lift Euromast stond urenlang vast door kapotte lager

De oorzaak van het defect is nu bekend: een van de kogellagers van de Euroscoop liep vast. Het onderzoek naar de oorzaak duurde erg lang, onder meer omdat het zo hard en vaak heeft gewaaid de afgelopen weken.

"Inmiddels zijn we van de schrik bekomen en werken we met man en macht aan om de Euroscoop weer up and running te krijgen, zegt directeur van de Euromast Souad El Hamdaoui uit. "Storm Dennis, Chiara en Ellen hebben echt roet in het eten gegooid. We hebben afgelopen weken niets kunnen doen, want als het vier beaufort aan de grond is, is het wel zeven of acht aan de top. Dan kan er niet gewerkt worden."

"Het blijkt een mechanisch defect in de installatie te zijn: een vastgelopen lager, die vervangen moet worden."

Monteurs konden de afgelopen tijd steeds hooguit drie uurtjes werken, daarna begon het alweer te waaien. Eind deze week kan de lager er dan eindelijk uit worden gehaald, is de verwachting. "We zijn maandag gestart, het gaat redelijk goed met de wind."

Een nieuwe lager is niet zomaar te koop, legt El Hamdaoui uit. "De Euroscoop is een speciaal gemaakte installatie, dus het is custom made. We hebben wel productietijd ingepland bij de machinefabriek, maar dat heeft een doorlooptijd van een aantal weken."