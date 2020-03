Student Hogeschool Rotterdam besmet met coronavirus

De hogeschool staat in contact met de GGD, die bepaalt of er een contactonderzoek nodig is in de omgeving van de student. In dat geval wordt met betrokkenen contact opgenomen door de GGD. De hogeschool blijft open en de lessen gaan (grotendeels) door.

Achttien mensen zitten momenteel in thuisquarantaine. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus zich in ramp tempo opvolgen, heeft de hogeschool extra maatregelen genomen.

Zo zijn per direct alle buitenlandreizen tot nader order opgeschort, ongeacht het reisadvies voor het land van bestemming. "Recente ontwikkelingen leren dat de situatie snel kan veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar landen als Denemarken, Oostenrijk en de Verenigde Staten", meldt de school. De komende weken stonden zo'n zestig studiereizen gepland.

Alle evenementen op de Hogeschool Rotterdam die niet over onderwijs gaan, zijn afgelast. Dit geldt ook voor wel-onderwijs gerelateerde evenementen waar meer dan honderd mensen bij aanwezig zouden zijn. "Denk aan grootschalige colleges, proefstuderen en diploma-uitreikingen." Ook de open dag van 28 maart gaat niet door.

Dat geldt ook voor lessen waarbij fysiek contact is. Denk aan lessen fysiotherapie, bewegingsonderwijs en BHV-cursussen.