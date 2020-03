Willem Janssen is de trotse eigenaar van het H2Otel in de Wijnhaven in Rotterdam. "Ik heb dit zelden meegemaakt. Op dit moment is het echt extreem." Hij vertelt dat hij normaliter altijd is volgeboekt. "Nu maar voor de helft."

Hij houdt zijn hart vast, want als dit doorzet, dan betekent dat het einde voor zijn hotel. "Dit houdt ik maar twee-en-een-halve maand vol en dan is het klaar."

'Een klap'

Ook hotelmanager Marjolein van Asperen van het Pincoff Hotel ziet de gevolgen van het virus op de toeristische sector. "Op het moment dat evenementen, congressen en beurzen worden afgelast, is de impact op de hele horecabranche groot. Gigantisch. Het is een klap."

Net als veel andere hotels hebben ze ook hier sinds een week te kampen met meer annuleringen. "Internationale zakelijke gasten annuleren. Op het moment dat hun bijeenkomsten niet doorgaan, hebben ze geen reden om hierheen te komen."

Van Asperen legt uit dat de huidige situatie voor het hotel nog behapbaar is. "Maar, de toekomst moet uitwijzen in hoeverre dit echt schade gaat opleveren."

Zowel Janssen als Van Asperen geven aan dat het praktisch onmogelijk is om je als hotel voor te bereiden op zo'n pandemie. Van Asperen: "Het is nu vooral rustig blijven en vertrouwen op je eigen product."

'Dit is erger dan de financiële crisis'

Niet alleen hotels, maar ook reisorganisaties hebben het zwaar. Alice van der Voort biedt actieve reizen aan door Europa. "De laatste week is heel hectisch. De annuleringen stromen binnen."

Het grootste deel van haar klanten komt uit de VS. "Zij zetten nu alles on hold. En ik denk dat het reisverbod van Trump een hele grote impact gaat hebben." Dat Trump deze maatregel heeft genomen, hakt erin bij van der Voort.

"Ik denk dat dit de grootste klap is die wij in de laatste twintig jaar hebben gehad. Nog groter dan de financiële crisis van 2008. Op zeker."