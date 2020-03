Rotterdam Airport: vliegtuigen blijven vliegen

Op Rotterdam The Hague Airport zijn nog geen vluchten geannuleerd vanwege het coronavirus. Dat zegt Raymond de Jong van de luchthaven.

Het kabinet verbood donderdagmiddag alle evenementen waarbij honderd personen of meer bij elkaar komen. In een vliegtuig zitten ook al snel zulke passagiersaantallen. Hoe luchtvaartmaatschappijen hiermee zullen omgaan, weet De Jong nog niet. "Het is nog heel erg vers allemaal."

Het vliegveld wil de teams die er werken zo min mogelijk fysiek contact met elkaar laten hebben om besmetting te voorkomen. Het is volgens De Jong "een hele puzzel" om dat voor elkaar te krijgen.