Deuren dicht vanwege het coronavirus: een overzicht

Deuren dicht:

- Alle vestigingen van de Bibliotheek in Rotterdam

- Natuurhistorisch Museum Rotterdam

- Theater Rotterdam

- Luxor Theater Rotterdam

- Nederlands Fotomuseum Rotterdam

Afgelast:

- Evenementen in Rotterdam Ahoy, zoals concert van Hessel (zaterdag)

- Uitreiking Geuzenpenning in Vlaardingen, is nu in besloten kring

- Tentamens Erasmus Universiteit Rotterdam

- Slotfeest Bibliotheek Schiedam op 28 maart

- Interview met auteur Annejet van der Zijl in boekhandel Donner (zaterdag)

- Alle optredens in DJS Dordrecht

Blijft open:

- Markthal Rotterdam

- Rotterdam The Hague Airport

- Diergaarde Blijdorp

- Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers

- Bibliotheek Schiedam

Deze lijst is nog niet volledig en wordt bijgewerkt.