Wat is er allemaal dicht of gaat niet door vanwege het gevreesde virus? Een overzicht

Dicht:

- Werelderfgoed Kinderdijk (komende zes weken)

- Alle vestigingen van de Bibliotheek in Rotterdam

- Kunsthal Rotterdam

- Natuurhistorisch Museum Rotterdam

- Wereldmuseum Rotterdam

- Theater Rotterdam

- Luxor Theater Rotterdam

- Nederlands Fotomuseum Rotterdam

- Debatcentrum Arminius Rotterdam

- Holland Casino

- Stedelijk Museum Schiedam

- Dordrechts Museum

- Belasting en Douanemuseum Rotterdam

- Mariniersmuseum Rotterdam

Afgelast:

- Marathon Rotterdam (5 april)

- Alle raads- en commissievergaderingen van de Rotterdamse gemeenteraad

(komende twee weken)

- Alle markten in Rotterdam

- Alle evenementen in Rotterdam Ahoy, zoals concert van Hessel (zaterdag 14 maart)

- Rotterdams Boekenbal in debatcentrum Arminius (vrijdag 13 maart)

- Uitreiking Geuzenpenning in Vlaardingen, is nu in besloten kring (vrijdag 13 maart)

- Kermis in Bergschenhoek

- Grote hoorcolleges en tentamens Erasmus Universiteit Rotterdam

- Slotfeest 100-jarig bestaan Bibliotheek Schiedam (zaterdag 28 maart)

- Interview met auteur Annejet van der Zijl in boekhandel Donner (zaterdag 14 maart)

- Alle optredens in DJS Dordrecht (hele maand)

- Platenbeurs Ahoy (zaterdag 14 maart)



Blijft open:

- Bioscopen Pathé. Aantal bezoekers per zaal wordt maximaal 100.

- Spido Rotterdam. Maximaal 100 passagiers per vaart.

- Markthal Rotterdam

- Rotterdam The Hague Airport

- Diergaarde Blijdorp

- Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers

- Bibliotheek Schiedam

- Jenevermuseum Schiedam



Deze lijst is nog niet volledig en wordt bijgewerkt.