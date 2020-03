Erasmus Universiteit en hogescholen Rotterdam schrappen alle colleges en tentamens tot eind maart

De universiteit maakte donderdagmiddag al bekend alle grote hoorcolleges en tentamens die door meer dan honderd studenten gemaakt werden, te schrappen. Het kabinet heeft universiteiten in een Kamerbrief echter opgeroepen alleen nog onderwijs op afstand te geven en daar geven de universiteit en hogeschool gehoor aan.

Een deel van de colleges kunnen EUR-studenten online volgen. "Voor een deel zal dat ook niet lukken", zegt Rateb Abawi, woordvoerder van het college van bestuur van de EUR. "We gaan nu extra investeringen doen om ervoor te zorgen dat studenten toch colleges kunnen volgen. Maar dat is niet iets wat meteen geregeld is."

De scriptieverdedigingen en promoties gaan wel door, meldt de woordvoerder. Hierbij zijn kleinere groepen mensen aanwezig. Studenten en medewerkers worden donderdagavond geïnformeerd over de maatregelen.

Hogeschool Rotterdam

Ook de Hogeschool Rotterdam neemt maatregelen vanwege het coronavirus. Bestuurder Ron Bormans meldt dat alle tentamens, colleges en lessen tot en met 31 maart worden afgelast.

"We geven les aan veertigduizend studenten. We komen vrijdagochtend vroeg bij elkaar om te kijken met deskundigen welke elementen van die lessen online kunnen komen", legt Bormans uit. "Dat is een gigantische operatie. Het is een illusie om te denken dat we binnen een paar dagen alles wat we nu met vierduizend medewerkers fysiek doen bij toverslag online kunnen gaan doen."