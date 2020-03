Theaters en musea dicht vanwege corona-maatregelen: 'We zijn hier niet voor verzekerd'

"We zijn er in ieder geval niet voor verzekerd, dus zullen we zelf voor de kosten op moeten draaien", zegt Walter Ligthart, directeur van Theater Rotterdam.

"De aangekondigde maatregelen hebben een aantal consequenties. De belangrijkste is natuurlijk dat ons publiek niet kan komen", zegt Ligthart. "We annuleren voorstellingen, dus we zijn nu in gesprek met gezelschappen hoe we dat gaan aanpakken. Datzelfde geldt voor het feit dat wij zelf niet kunnen spelen in het land. Het zal zeker financiële gevolgen hebben."

Ligthart hoopt bij de overheid aan te kunnen kloppen voor compensatie. "In Duitsland gebeurt dat al voor de theaters; de regering maakt daar al afspraken mee. We proberen nu te kijken wat wij kunnen doen."

Hoewel de voorstellingen in Theater Rotterdam tot eind maart zijn afgelast, blijft het personeel wel aan het werk. "Tenzij ze in Brabant wonen of ziek zijn", legt de directeur uit. "De komende weken hebben we voldoende dingen te doen waar we anders niet aan toe komen, dus we blijven doorgaan."

Ligthart zegt verder begrip te hebben voor de maatregel: "Het is fijn dat we nu duidelijkheid hebben, de afgelopen dagen was niet helemaal duidelijk wat we wel of niet door konden laten gaan."