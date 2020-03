Niet naar school door coronavirus? Rotterdam is soepel met leerplichtwet

"Het kabinet laat kinderopvang, basis- en middelbare scholen open en zegt tegelijkertijd: beperk het gebruik van het openbaar vervoer. Maar we weten dat nogal wat middelbare scholieren niet altijd met de fiets of lopend naar school gaan."

Volgens Aboutaleb zijn juist veel leerlingen aangewezen op bus, tram of metro. "Dat kan nog wat frictie opleveren. Voor de stad Rotterdam heb ik in elk geval gezegd dat we de komende twee weken relaxed omgaan met de handhaving van de leerplicht. Wat mij betreft is dit niet het moment om streng te zijn."