Alle markten in Rotterdam zijn van de baan. Ze gaan voorlopig niet door in verband met het coronavirus.

Het kabinet verbood donderdag evenementen waar meer dan honderd bezoekers bij elkaar zijn. Markten vallen daar ook onder. De maatregel gaat per direct in.

Op vrijdag is er markt in Alexanderpolder, Schiebroek en Zuidwijk. Zaterdag is er markt in het centrum, Rotterdam-West en de Afrikaanderwijk.