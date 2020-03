Het weer van vandaag: enkele buien

Vandaag is er slechts nu en dan zon en vallen enkele buien. In de loop van de middag wordt het droog. Het wordt 9 graden en er staat een vrij krachtige en aan zee harde naar westenwind.

In de loop van de middag ruimt de wind naar het noordwesten en neemt in kracht af. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden erlkaar af en blijft het droog. Het is rustig weer met landinwaarts kans op vorst aan de grond.

Morgen laat de zon zich af en toe zien en blijft het droog. In de namiddag bestaat er in het westen van de regio kans op een bui. Het wordt 11 graden en er waait een tot matig en aan zee vrij krachtig toenemende zuidenwind.



Vooruitzichten

Zondag af en toe zon. Maandag en dinsdag mooi weer met zonnige perioden. Het blijft droog en de temperatuur komt in de middag uit op 12 graden. Woensdag in de namiddag en avond valt er enige tijd lichte regen.