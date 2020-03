Aboutaleb: genoeg bedden voor intensive care in Rotterdam

Volgens de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is er in Rotterdam voldoende capaciteit op de intensive care. Zo heeft het Maasstad Ziekenhuis het aantal ic-bedden donderdag uitgebreid.

"Ik verwacht dat het Erasmus MC ook in staat is om op te schalen", zegt de burgemeester. "Er is zelfs een voorziening voor mensen die in quarantaine moeten, maar geen eigen thuis hebben. Denk aan buitenslapers uit Oost-Europa of vrachtwagenchauffeurs die passanten zijn."

Aboutaleb: "In andere scenario's wordt er rekening mee gehouden dat sommige ziekenhuisbedden worden overgeplaatst naar verpleeghuizen in de stad. Om zo meer plekken vrij te maken voor de urgente zorg in het ziekenhuis."



Noodhospitaal

In het uiterste geval kan Rotterdam volgens Aboutaleb gebruik maken van een nationaal noodhospitaal in Utrecht. "Anders dan in heel veel andere landen, die ineens een noodziekenhuis moeten bouwen, hebben wij een reserve klaar staan."

Aboutaleb meldde donderdagavond aan de raad dat het Erasmus MC lange tijd meer mondkapjes in voorraad had dan nodig. De kapjes worden nu verspreid over het land. Voor het hele land wordt intussen een nieuwe voorraad aangeschaft.

Grootste deel thuis

Het grootste deel van de zeshonderd coronapatiënten in Nederland is thuis in quarantaine en daarom zijn er nog voldoende plekken beschikbaar op de intensive care (IC) in ziekenhuizen. Dat zegt minister Bruno Bruins van Medische Zorg.

Op dit moment zijn er op de ic-afdelingen in Nederland totaal 250 bedden beschikbaar. Als het nodig is kan er volgens Bruins worden opgeschaald naar 1100 bedden.

Het is volgens de minister ook mogelijk om als het noodzakelijk is extra zorgpersoneel aan te trekken. Zo zouden gepensioneerden en bijna afgestudeerde artsen en verpleegkundigen bij kunnen springen. Maar ook bij het Rode Kruis zijn volgens Bruins "enorme reserves" van gekwalificeerde mensen die willen helpen.