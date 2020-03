Ook eerste geval corona op Goeree-Overflakkee

In het Van Weel-Bethesda-ziekenhuis op Goeree-Overflakkee is het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een patiënt die donderdag is opgenomen in het ziekenhuis.

De patiënt had last van zijn of haar luchtwegen en werd direct in isolatie gezet. Uit een test bleek dat de patiënt besmet was.

"Patiënten die contact hebben gehad met de positief geteste patiënt zijn ingelicht, hierin volgen wij de richtlijnen van de RIVM en GGD", laat het ziekenhuis weten in een verklaring. "Medewerkers van de afdeling zijn op de hoogte gesteld en kunnen hun werk doen zolang zij geen klachten hebben. Zodra zij klachten krijgen, gaan zij thuis in isolatie en worden zij getest. De ziekenhuiszorg gaat gewoon door."

Donderdag maakte het ziekenhuis nog bekend dat twintig medewerkers van het ziekenhuis waren getest op het coronavirus, nadat er twee patiënten in isolatie waren geplaatst.