Rotterdam wil Boijmans toch luxer maken, dan maar voor minder dan 55 miljoen euro.

Het Rotterdamse stadsbestuur houdt vast aan het meest ambitieuze renovatieplan voor museum Boijmans van Beuningen. Als de benodigde 55 miljoen er uiteindelijk niet komt, moet gekeken worden wat er gedaan kan worden met het extra geld van de geldschieters dat al wel binnen is.

Sinds mei vorig jaar is Museum Boijmans van Beuningen gesloten voor een grote asbestsanering en renovatie. Maar het stadsbestuur heeft de wens het museum uiteindelijk mooier te maken. Afgesproken is dat de 55 miljoen euro, die voor de extra wensen nodig is, van externe geldschieters komt.

Afhaken geldschieters

Twee grote beoogde geldschieters, Droom en Daad (40 miljoen euro) en de BankGiro Loterij (15 miljoen euro), zijn afgehaakt. Waarom dat is gebeurd, heeft de wethouder de raad achter gesloten deuren meegedeeld.

Ook hoeveel geld er nu wel al is toegezegd wil de wethouder niet in het openbaar vertellen. Dat zou de onderhandelingen schaden.

Nieuw bouwplan

Tot juni heeft wethouder Kasmi nog de tijd om het geld bij elkaar te krijgen. Maar wat gaat er gebeuren als die 55 miljoen er niet komt? Kasmi wil niet direct terug naar alleen de noodzakelijke renovatie. Het is zonde om dat extra geld dat binnen is, niet te besteden en terug te geven, is zijn mening

De Partij voor de Dieren en 50Plus zien dat niet zitten. Zij willen niet weer een nieuw plan. Dat is tegen de eerder gemaakte afspraken.

Half juni komt Kasmi met de uiteindelijke resultaten en plannen.