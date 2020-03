Ouders houden kinderen thuis: 'Ik ga leerplichtambtenaar niet bellen'

Het is een stuk rustiger op basisschool het Open Venster dan op andere dagen. Op deze vrijdagmorgen verschijnen veel minder leerlingen in de klassen op Rotterdam-Zuid. Uiteindelijk blijkt dat 79 van de 243 kinderen wegblijven.

"De ouders melden de kinderen met uiteenlopende redenen af", vertelt directeur Victor van Toer. "Een deel zegt dat de kinderen snotterig zijn, zweten, hoesten: de lichte verschijnselen, dus."

Een deel van de ouders kiest ook voor het preventief thuishouden van de kinderen in verband met het coronavirus. De directeur: "Sinds dat burgemeester Aboutaleb heeft gezegd dat de leerplicht niet streng wordt gehandhaafd, kan ik de ouders geen ongelijk geven. Ik ga de leerplichtambtenaar niet bellen."

Van Toer moet het deze dag ook stellen zonder twee leden van zijn leerkrachten. De intern begeleider gaat voor de groep. "Daarnaast hebben we allerlei excursies afgezegd. Het lijkt me niet verstandig om naar de kinderboerderij te gaan. Hetzelfde geldt voor het schoolzwemmen. Als de boel toch overal op slot gaat, dan is dit ook een logisch gevolg."

In de loop van de vrijdagmorgen adviseerde het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs in Rotterdam (PPO) om hun werk zoveel mogelijk vanuit huis te doen.

